وزير الصناعة: اتوجه بالشكر إلى مصرف لبنان لتلبيته مطلب الصناعيين

توجه وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، في مداخلة تلفزيونية، "بالشكر ​مصرف لبنان​ لوقوفه أخيرا في صف الصناعيين، واتمنى على ​المصارف​ التعاون مع التعميم، وهو قسم من التعميم الذي سيرفق بتعميم آخر للصناعيين لشراء المواد الأولية، وغدا ب​جلسة مجلس النواب​ سنقر دعم المواد الأولية والصناعيون يستفيدون منها".

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