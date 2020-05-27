القومي حبوش ينظم وقفة بعنوان "عملاء الماضي عملاء الحاضر والمستقبل"

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن مديرية حبوش في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ نفذت مساء اليوم وقفة احتجاجية تحت عنوان " العملاء عملاء الماضي عملاء الحاضر والمستقبل" و ذلك ضد اي قانون او قرار يتخذ للعفو عن عملاء ​العدو الاسرائيلي​ من اي جهة كانت .

و رفعت في الوقفة اعلام لبنانية واعلام الحزب السوري القومي ،كما رفع محازبون ارتدوا الزي الحزبي الاسود لافتات كتب على بعضها "لا للعودة العملاء"، " لكل عميل حبيب" (في إشارة إلى ​حبيب الشرتوني​) وبثت اناشيد حماسية من مكبرات الصوت.