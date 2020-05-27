القومي حبوش ينظم وقفة بعنوان "عملاء الماضي عملاء الحاضر والمستقبل"

أفاد مراسل "الخليج 365" عن أن مديرية حبوش في الحزب السوري القومي الاجتماعي نفذت مساء اليوم وقفة احتجاجية تحت عنوان " العملاء عملاء الماضي عملاء الحاضر والمستقبل" و ذلك ضد اي قانون او قرار يتخذ للعفو عن عملاء العدو الاسرائيلي من اي جهة كانت .
و رفعت في الوقفة اعلام لبنانية واعلام الحزب السوري القومي ،كما رفع محازبون ارتدوا الزي الحزبي الاسود لافتات كتب على بعضها "لا للعودة العملاء"، " لكل عميل حبيب" (في إشارة إلى حبيب الشرتوني) وبثت اناشيد حماسية من مكبرات الصوت.
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