اجتمع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مع رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر على رأس وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين اعتصموا أمام الوزارة.
واشار المجذوب الى "المعايير المعتمدة في رفع الملفات واختيار الأساتذة"، لافتاً إلى أن "توحيد المعايير يتطلب بعض الوقت، والوزارة تسرع في درس الملف، وتعمل في ظرف لا تسيطر عليه، بل إن الظروف تسيطر علينا، لكننا سنعمل بمقتضى القانون ونبذل جهودنا بكل قوانا، ويهمني التعجيل في هذا الملف، لأن الجامعة مؤسسة عزيزة على قلبي وتفكيري، وسأسير بملفات الملاك والتفرغ والعمداء، وسنعطي الوقت اللازم لهذا الملف، وكشف عن ملفات تنقصها أوراق يتم العمل على تأمينها".
كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب التقى ضاهر مترئسا وفدا من متعاقدي اللبنانية: نسرع بدرس ملف التفريغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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