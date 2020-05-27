عناصر اطفاء سرية صيدا اخمدوا حريق أشجار بالقرب من أبنية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر اطفاء سرية صيدا اخمدوا حريق أشجار وقصب مجاور للأبنية السكنية خلف شاورما المحطة في البستان الكبير في المدينة قبل ان تمتد اليها.

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