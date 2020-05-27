جابر: سنتروى بقانون الكابيتال كونترول للإتفاق لتنظيم التحويلات للخارج

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​ إلى أن "​العفو العام​ أخذ وقتا طويلا في الدراسة وأخذ جلستين للجان النيابية لإقراره، أما بالنسبة للكابيتال كونترول حيث حصل تفاوض الجمعة واليوم، ويبدو أننا يجب أن نتروى أكثر لإصدار قانون مع بعض التعديلات، خصوصا أنه لم يمر على اللجان وهو موضوع حساس، وكان يجب أن يقر سابقا لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي".

وشدد في حديث تلفزيوني على أنه "لن يحصل شيئ إن أجلنا إقرار الكابيتال كونترول للمزيد من الدراسة وإصداره في الجلسة القادمة، ومن المستجدات التي حصلت دفعتنا للتروي ليتعدل القانون".

وأكد جابر أن "الإتفاق حصل على المبدأ ونحن نناقش التفاصيل والإتفاق هو تنظيم التحويلات للمودعين من ​لبنان​ والقانون بحاجة لتعديلات وينظر من ​صندوق النقد الدولي​ كأمور للطرح، المبدأ متفق عليه والتفاصيل سنتفق عليها، وإن تمنع مصرف عن التحويل نقدم شكوى للجنة الرقابة على المصارف ويتم معاقبة المصرف، وبرأيي ورأي الكثيرين و​التيار الوطني الحر​ أن نتروى كي يكون متينا ومتناسب وجدي".

ولفت النائب جابر إلى أن "التواصل حصل بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​، وهو أخبر التيار بأنه تواصل مع بري وأنا ضد أي قطيعة في لبنان لنجد حلولا لكل شيئ ويجب أن يكون هناك أكبر قدر من التنسيق بين اللبنانيين، خصوصا بظل الوضع الحالي لنجد الحلول للمشاكل".