وزارة الزراعة سترش الصنوبر المثمر بطوافات للجيش بحاصبيا والعرقوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن أن ​وزارة الزراعة​ أخطرت عبر مكتب التنمية الطبيعية في ​النبطية​ المزارعين في منطقتي حاصبيا و​العرقوب​ بأن الوزارة بالتعاون مع ​الجيش اللبناني​ قررت رش الصنوبر المثمر يوم الاثنين المقبل في المنطقتين بواسطة طوافات تابعة للجيش. إضغط للمزيد

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