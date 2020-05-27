البستاني: نأمل إقرار قانون استرداد الأموال المحولة للخارج بعد تاريخ 17 تشرين

أعرب النائب ​فريد البستاني​ عن أمله أن يقر في جلسة يوم غد التشريعية، "اقتراح قانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال والمحافظ ​المال​ية المحولة للخارج بعد تاريخ 17 تشرين، والذي سبق وتقدمت به مع عدد من زملائي في تكتل لبنان القوي".

وفي تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أفاد البستاني بأن "إقرار هذا القانون يعطي الأمل بإمكانية المحاسبة واسترداد المال المنهوب".