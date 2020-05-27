غسان عطالله: يتم تداول تصريح منسوب زورا لنائب عوني بصورة عطالله

أشار المكتب الاعلامي للوزير السابق ​غسان عطالله​، إلى أنه "يتمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح منسوب زوراً لنائب عوني مع صورة الوزير غسان عطالله، إننا وبعد التوضيح والتشديد على أنّ الوزير عطالله لم يدلِ بأيّ تصريح مشابه لا من قريب ولا من بعيد، وآخر تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي كان بمناسبة عيد ​المقاومة​".

وأهاب المكتب في بيان "بكلّ من يرغب بمعرفة أيّ خبر أو الاطلاع على أيّ تصريح للوزير عطالله أن يتواصل مع المكتب الاعلامي له الحاضر دائماً للإجابة على أيّ سؤال أو لتوضيح ما يمكن أن يكون فيه أيّ لبس، ندعو الجميع لتوخّي الحذر في تداول أيّ معلومة قبل التأكد منها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مع العلم المسبق أنّ أيّ نائب في التيّار الوطني الحر لا يمكن أن يصرّح بما ورد لأنّ التوجّه الوطني للتيّار معروف وواضح".