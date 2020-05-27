24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ولا وفيات.. الحصيلة: 7601

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 24 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 7601 شخصا.
وكشف وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة السادسة من اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 4978 حالة بنسبة 65.5 في المائة.
وأضاف المتحدث أن لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، لتستقر الحصيلة في 202 حالة وفاة بنسبة فتة حددت في 2.7 في المائة.
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