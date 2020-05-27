4 نشطاء من حراك الريف يغادرون أسوار سجن الحسيمة بعد انتهاء مدة عقوبتهم

استقبل مواطنون، اليوم الأربعاء، أربعة من معتقلي حراك الريف، أمام السجن المحلي في الحسيمة، بعد انتهاء مدة عقوبتهم الحبسية المحددة في ثلاثة سنوات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بكل من الأخوين عثمان، وإبراهيم بوزيان، وكذا فؤاد السعدي، وعبد الحق الصديق.

واعتقل النشطاء الأربعة على خلفية أحداث حراك الريف، قبل ثلاث سنوات، إذ قضوا مدة حبسهم كاملة، قبل أن يغادروا، اليوم، أسوار السجن المحلي في الحسيمة، وسط فرحة عائلاتهم، وأصدقائهم.