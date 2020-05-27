لزعر: هذا سبب اعتقال مغني الراب “ولد لكرية”

كشف مغني الراب لزعر، السبب وراء اعتقال زميله مغني الراب، ولد لكرية، ليلة آمس الثلاثاء، موضحا أنه كان محط شكايات متعلقة بديون مالية.
وبث لزعر، صباح اليوم الأربعاء، فيديو مباشر على صفحته في فايسبوك، أوضح فيه أن المشكلة، التي يواجهها ولد لكرية مرتبطة بديون عالقة في ذمته منذ وقت طويل، وقد أوديت في انتظار إخلاء سبيله.
وأضاف لزعر، أن شكاية أخرى كان يواجهها ولد الكرية متعلقة بخلاف مع بعض الجيران، هي الأخرى حصل فيها على تنازل من المشتكين.
ونفى لزعر كل ما راج، سابقا، عن سبب اعتقال الرابور ولد لكرية.
وكان لزعر قد أعلن، ليلة أمس، اعتقال ولد لكرية من منزله، دون ذكر الأسباب، قبل أن يكشف، اليوم، أن السبب مشاكل مادية في طور التسوية من أجل الإفراج عنه.
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