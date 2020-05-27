- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و160 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، 6 وفيات و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 623 وإجمالي الإصابات إلى 8857.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في الموجز الصحفي اليومي، عن تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، ليصل بذلك إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 5129.
وأكد أعضاء في اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تتبع وزارة الصحة، أن الجزائر ماضية في استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا، بخلاف ما أوصت به منظمة الصحة العالمية التي طالبت بتعليق استخدام هذا العقار.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 وفيات و160 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.