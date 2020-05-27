الإمارات تسجل 883 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 389 حالة

الأربعاء 27 مايو 2020

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة و تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19.



وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر موضحة أنه تم إجراء 27,540 فحصا جديدا كشفت عن 883 إصابة جديدة بمرض كوفيد19 وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة إلى 31,969 حالة إصابة وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج و كذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

ارتفاع حالات الشفاء

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 16,371 حالة بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس مرض كوفيد19 وتعافيها التام ، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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و تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 255 حالة و تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وأعربت عن تمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان .

و مع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و التي ما زالت تتلقى العلاج 15,343 حالة من جنسيات مختلفة.

وقالت الشامسي : " بالنسبة لعودة الحياة التدريجية وتعديلات برنامج التعقيم الوطني، ومواعيده فهي تتم وفق تقييم الجهات واللجان المختصة في كل إمارة بعد الدراسة والتأكد من جاهزية القطاعات الاقتصادية لاستقبال الجمهور واتخاذ كافة إجراءات الوقاية وتطبيق الأنظمة المعتمدة " موضحة أنه يتم مراجعة الاجراءات بشكل مستمر للتأكد من مناسبتها لعودة الأعمال في مختلف القطاعات، وسيتم وفقها التعميم والإعلان عن مستجداتها".