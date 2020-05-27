شكرا لقرائتكم خبر عن جان إيف لو دريان: الوضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد.

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