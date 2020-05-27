شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في أمريكا احتجاجاً على واقعة قتل وحشية لرجل أسود على يد الشرطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عاشت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية صدمة كبيرة بعدما انتشرت لقطات شهد فيها سكان المدينة جريمة بدم بارد على يد شرطي، و أطلقت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مسيرة سلمية تحمل عبارة “لم أعد استطيع أن أتنفس”.

وشارك المئات ،اليوم ،فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد الأمريكي من أصول إفريقية ، قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة من قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد حيث وثق مقطع فيديو اعتداء رجال شرطة في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، على رجل أسمر البشرة ، حيث توفى بعد ذلك. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “العدالة لجورج فلويد” و”حياة السود تهمّ”، خلال تظاهرة جرت قرب موقع وفاة الأربعيني الأسود اثناء توقيفه. Advertisements

وأعلن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أمس الثلاثاء، أن أربعة ضباط ضالعين في الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً:”هم الآن موظفون سابقون”.

وبعد إقالة الشرطيين الأربعة الضالعين في الحادث، أعرب رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي عن استنكاره وسط دعوات لمحاكمة الأربعة بتهمة القتل، وقال معلقا على الفيديو “ما شاهدته خطأ على كل المستويات”، وأضاف “تابعنا على مدى خمس دقائق، فيما شرطي أبيض يضغط بركبته على عنق رجل أسود”.