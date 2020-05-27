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سويسرا تعتزم فتح الحدود مع إيطاليا ودول شنجن

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قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم إلغاء القيود على السفر مع جارتها إيطاليا، وجميع الدول الأعضاء في معاهدة شنجن للتنقل الحر عبر أوروبا، وذلك بحلول السادس من يوليو المقبل.

وقالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، كارين كيلر-سوتر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برن إنه بالنظر إلى التراجع الكبير في أعداد المصابين بفيروس المستجد في البلاد، سيتم السماح للشركات السويسرية باستقدام العمالة التي تحتاجها بشدة من دول أوروبية أخرى بداية من الثامن من يونيو.

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