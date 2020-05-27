شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تعتزم فتح الحدود مع إيطاليا ودول شنجن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، كارين كيلر-سوتر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برن إنه بالنظر إلى التراجع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، سيتم السماح للشركات السويسرية باستقدام العمالة التي تحتاجها بشدة من دول أوروبية أخرى بداية من الثامن من يونيو.
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