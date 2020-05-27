شكرا لقرائتكم خبر عن سائق وطفلة.. الأردن تسجل إصابتين جديدتين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 720 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لسائق شاحنة أردني، ولطفلة عمرها سنة ونصف مخالطة لحالة إيجابية أعلن عنها سابقا، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 458 حالة.

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