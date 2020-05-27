الكاظمي يبحث مع غوتيريش تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"، مبينا ان "الاخير هنأ في بداية الاتصال، الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه واعرب عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية".

واضاف ان "الكاظمي قدّم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك"، مشيرا الى انه "جرى خلال الاتصال بحث تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة".

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وأكد غوتيريش "استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد"، معربا "عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي والتي تعتبر خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة".

من جانبه، دعا الكاظمي "الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد"، داعياً الى "التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء للأمين العام أنّ "الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون".