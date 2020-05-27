قائد شرطة بغداد يؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجوال

اكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، الاربعاء، على تنفيذ اجراءات حظر التجول . وقال الموسوي في بيان صدر خلال اجتماعه بمدراء المديريات والاقسام والدوائر الاختصاص، وتلقت الخليج 365، نسخة منه "نؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجول والالتزام بالواجب وتنفيذ المهام بكل مهنية وإخلاص وتكثيف حملات التوعية والثقيف والتعفير". وشدد على "الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة الموقرة، والاهتمام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على السلامه العامه للمنتسبين والمراجعين لدوائر القيادة"، لافتا الى "اهمية العمل الدؤوب لتعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة ضمن قاطع المسؤولية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحفظ كرامتهم واستقبالهم على مدار الساعة وتسهيل الإجراءات والعمل بكل نزاهة".

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