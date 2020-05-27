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الصحة تصدر توضيحا بشأن زيادة عدد الإصابات بكورونا

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اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، توضيحا بشأن زيادة عدد الإصابات بكورونا.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "زيادة عدد الإصابات هو نتيجة لتكثيف عدد الفحوصات الميدانية والمراكز الصحية بعد ان تم زيادة عدد المختبرات فضلًا عن زيادة الفرق الطبية التي شاركت بعملية المسح الوبائي الفعال بمختلف محافظات العراق".

 

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واضافت ان "التشخيص لهذه الأعداد اغلبهم من الأشخاص والذين يحملون الفايروس ولاتظهر عليهم علامات المرض مما يساهم بشكل كبير للسيطرة على انتشاره"، داعية "كافة المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأخذ المعلومة الحقيقية من الجهات المعنية بوزارة الصحة".

 

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي في العراق بشأن فايروس ، حيث سجلت 287 اصابة غالبيتها في العاصمة بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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