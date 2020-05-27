الخارجية تعلن خلو الجالية العراقية في الأردن من اي إصابة بكورونا

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن خلو الجالية العراقية في الأردن من اي إصابة بكورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحالات الـ(15) من أبناء الجالية العراقية المقيمين في الأردن الذين كانوا مصابين بفايروس كورونا، تماثلوا الى الشفاء".
واضاف "بذلك نعلن خلو الجالية العراقية في الأردن من اي إصابة".
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