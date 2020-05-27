شاهد.. لأول مرة يقوم تويتر بوضع تنبيه على تغريدات الرئيس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قام موقع التدوين المصغر تويتر لأول مرة بوضع تنبيه على تغريدات الرئيس الأمريكي معتبراً ما كتبه تغريدات "مضللة"، وذلك بعدما قال ترامب أن طريقة الاقتراع عبر صناديق البريد ستكون "احتيالية"



وكتب تويتر في التنبيه: احصل على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

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وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع "تويتر"، كما توعد موقع تويتر بخطوات مقبلة "كبيرة ومهمة".

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تماماً الأصوات المحافظة. سننظمها بشكل قوي أو نغلقها، قبل أن نسمح بأن يحدث ذلك. رأينا ما حاولوا فعله في 2016 وفشلوا. لن نسمح بنسخة متطورة من هذا الأمر أن تحدث مجدداً".

وتابع: "كما أننا لن نسمح بأن يترسخ التصويت عبر البريد بشكل واسع في بلادنا، ذلك سيعرضنا للغش وللتزوير ولسرقة أوراق الاقتراع. من يغش أكثر سيفوز في الانتخابات".

وختم موجهاً رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "نظفوا ما فعلتموه الآن!".