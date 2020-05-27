شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جان إيف لو دريان: الوضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد.



وقال لو دريان أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي "هذه الأزمة تزداد تعقيدا. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جان إيف لو دريان: الوضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.