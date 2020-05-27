الصحة الإماراتية: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا لأكثر من 16 ألف حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​الإمارات​ عن "ارتفاع عدد ​حالات​ الشفاء من ​فيروس كورونا​ إلى أكثر من 16 ألف حالة وتسجيل 883 إصابة جديدة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.