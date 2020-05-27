الخارجية الفرنسية: علينا أن نتجنب حربا باردة جديدة وعدم الانجرار للخلاف بين واشنطن وبكين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ان "بلاده قلقة بشأن اعتماد قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في الأيام المقبلة"، مشيراً الى انه "قدمنا احتجاجا في هذا الصدد في إعلان مشترك للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأننا نخشى من أن هذه التدابير ستثير تساؤلات حول سيادة القانون والحريات الأساسية التي يكفلها قانون هونغ كونغ الأساسي".
ولفت لو دريان الى انه "نحن قلقون بشأن عواقب ذلك على الوضع في هونغ كونغ، مع خطر تجدد الاحتجاجات"، مشدداً على أن "أوروبا يجب أن لا تنقسم أو تنجر إلى خلاف بين الولايات المتحدة والصين".
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