غانتس: هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​، ان "هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة برمتها، وأن التحركات السياسية التي ستغير معالم منطقة ​الشرق الأوسط​، وعلى رأسها الخطة الأميركية للسلام، التي أقرها الرئيس ​دونالد ترامب​ والمعروفة باسم ​صفقة القرن​".

وشدد غانتس على أن "صفقة القرن تشكل "فرصة سياسية، ووزارتي ​الأمن​ والخارجية الإسرائيليتين، ستبحثان تنفيذ مخطط ضم مناطق في ​الضفة الغربية​ لبلاده، بدعوى الحفاظ على أمن بلاده القومي".