غانتس: هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ان "هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة برمتها، وأن التحركات السياسية التي ستغير معالم منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الخطة الأميركية للسلام، التي أقرها الرئيس دونالد ترامب والمعروفة باسم صفقة القرن".
وشدد غانتس على أن "صفقة القرن تشكل "فرصة سياسية، ووزارتي الأمن والخارجية الإسرائيليتين، ستبحثان تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لبلاده، بدعوى الحفاظ على أمن بلاده القومي".
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