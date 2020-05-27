الصحة الجزائرية: تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في ​الجزائر​ تسجيل 160 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في تراجع لمعدل الإصابات اليومية بواقع 34 حالة بالمقارنة مع الإحصائية المعلنة يوم أمس الثلاثاء.

ولفتت الوزارة إلى أن "إجمالي الإصابات بالمرض في البلاد بلغ 8857 حالة"، منوّهةً بتسجيل 6 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بعدما كان هذا الرقم أمس الثلاثاء عند 9 حالات وقبل ذلك 8.

كما أكدت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجزائر إلى 623 حالة، مقابل 5129 حالة شفاء، سجلت 211 منها في الساعات الـ24 الماضية. وأمس الثلاثاء كان عدد المتعافين في يوم واحد 171 شخصا، والاثنين 169.