الاتحاد الأوروبي بصدد تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية رغم كورونا

أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة "تاس" نية الإتحاد تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية قريبا، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار المسؤول الأوروبي رفيع المستوى، إلى أن "تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني و استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا"، داعيا إلى "إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا".
و لفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.
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