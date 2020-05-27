الاتحاد الأوروبي بصدد تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية رغم كورونا

أكد مسؤولون في ​الاتحاد الأوروبي​ لوكالة "تاس" نية الإتحاد تمديد عقوباته المفروضة على ​الحكومة السورية​ قريبا، رغم جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأشار المسؤول الأوروبي رفيع المستوى، إلى أن "تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني و استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا"، داعيا إلى "إيجاد حل سياسي للنزاع في ​سوريا​".

و لفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.