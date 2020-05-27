وزير خارجية فرنسا: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مزعج للغاية

أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، ان "الوضع في ليبيا مزعج للغاية"، محذرا من أن "سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد"، مشدداً على ان هذه "الأزمة تزداد تعقيداً".
يذكر أن الجيش الوطني الليبي ينفذ، منذ نيسان 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد، على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا".
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