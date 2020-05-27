وزير خارجية فرنسا: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مزعج للغاية

أعلن وزير خارجية ​فرنسا​ جان إيف لو دريان، ان "الوضع في ​ليبيا​ مزعج للغاية"، محذرا من أن "سيناريو ​سوريا​ يتكرر في هذا البلد"، مشدداً على ان هذه "​الأزمة​ تزداد تعقيداً".

يذكر أن ​الجيش الوطني​ الليبي ينفذ، منذ نيسان 2019، عملية عسكرية للسيطرة على ​طرابلس​ العاصمة، مقر ​حكومة الوفاق​ الوطني المعترف بها برئاسة ​فائز السراج​، وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد، على الرغم من دعوات عاجلة من ​الأمم المتحدة​ ومنظمات الإغاثة لوقف ​إطلاق النار​ من أجل التصدي لأزمة تفشي ​فيروس كورونا​".