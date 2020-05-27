الصحة السورية: شفاء حالتين من كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 43

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن أنه تم شفاء حالتين من الإصابات المسجلة ب​فيروس كورونا​ في ​سوريا​ ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 43، وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات.حصيلة الإصابات حتى اليوم 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات.

تجدر الإشارة إلى أن ​السلطات السورية​ قررت فتح البلاد تدريجيا عبر تخفيف القيود والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ضمن اتباع التعليمات الصحية من تباعد إجتماعي وارتداء للكمامات.