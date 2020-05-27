أعلنت وزارة الصحة السورية عن أنه تم شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 43، وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات.حصيلة الإصابات حتى اليوم 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية قررت فتح البلاد تدريجيا عبر تخفيف القيود والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ضمن اتباع التعليمات الصحية من تباعد إجتماعي وارتداء للكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: شفاء حالتين من كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 43 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.