الصحة العالمية تستحدث جهاز يمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة

أشار المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى استحداث جهاز يمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة، بينها التبرعات الشخصية.

ولفت غيبريسوس إلى انه "تم إنشاء الجهاز باعتباره جهة مستقلة يقدم منحًا لدعم جهود المنظمة في مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحًا على مستوى العالم وذلك من خلال جمع تمويل جديد من مصادر غير تقليدية".

ومن الجدير ذكره أن ​الولايات المتحدة​ علقت في وقت سابق، حصتها في تمويل منظمة الصحة العالمية، في حين هدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بوقف التمويل نهائيًا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يومًا.