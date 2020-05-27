هيئة تنظيم الطيران المدني بالأردن: لا قرار بعودة حركة السفر عبر المطارات

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، "عدم وجود قرار بعودة حركة السفر عبر المطارات، وسيحصل تغير في إجراءات السفر مستقبلاً"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة برئاسته لدراسة إيجاد حلول لعودة قطاع الطيران بشكل تدريجي، لكن لا توجد حلول مثالية عالمياً ومحلياً لاستئناف حركة الطيران".
ولفت مستو الى انه "نسعى لإيجاد حلول لضمان العودة بأقل المخاطر بدون المساومة على الصحة العامة"، متسائلاً عن "قدرة العالم على الاستمرار بدون طيران ولفترات طويلة، وكذلك عن بقاء رغبة الناس بالسفر عبر المطارات كما هو الحال سابقاً".
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