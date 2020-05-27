التحالف العربي: إسقاط طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون بإتجاه نجران

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات ​التحالف العربي​ العقيد الركن تركي المالكي، ان "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها ​الحوثيون​ باتجاه الأعيان المدنية بمدينة ​نجران​"، موضحاً "استمرار ​الحوثيين​ بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين". وبين المالكي أن "هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أنه "تأكيد لرفض ​أنصار الله​ لمبادرة وقف ​إطلاق النار​ وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 09 نيسان 2020".

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