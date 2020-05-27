عمدة واشنطن: بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي بعد غذ الجمعة

أعلن عمدة ​واشنطن​ موريل باوسر، عن بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي بعد بوم غدٍ الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية عن "رصد قرابة 700 وفاة وأكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ خلال يوم أمس الثلاثاء"، مؤكدة ان "الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 26 ايار 693 وفاة و18611 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "​كوفيد 19​".

كما سجلت الولايات المتحدة خلال 124 يوما مرت منذ رصد أول حالة للعدوى فيها، 1681418 إصابة بالوباء، وتوفى 98929 مريضا جراء الجائحة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.