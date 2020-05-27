طليس: سأحاول قدر المستطاع الهرب من زيادة تعرفة السيارات العمومية

اشار رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس، في تصريح تلفزيوني إلى أنه "قدر المستطاع سأهرب من زيادة تعرفة النقل العمومي على المواطنين وإذا كان لا بد من زيادة في التعرفة فليتحمل مجلس الوزراء المسؤولية وليس فقط وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار".
ونفى في تصريحه أن تكون التعرفة زادت معتبرا أن البيان الذي انتشر على بعض وسائل التواصل الإجتماعي غير معلومة المصدر ولا يتبناها.
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