طليس: سأحاول قدر المستطاع الهرب من زيادة تعرفة السيارات العمومية

اشار رئيس إتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​، في تصريح تلفزيوني إلى أنه "قدر المستطاع سأهرب من زيادة تعرفة النقل العمومي على المواطنين وإذا كان لا بد من زيادة في التعرفة فليتحمل ​مجلس الوزراء​ المسؤولية وليس فقط ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​".

ونفى في تصريحه أن تكون التعرفة زادت معتبرا أن البيان الذي انتشر على بعض وسائل التواصل الإجتماعي غير معلومة المصدر ولا يتبناها.