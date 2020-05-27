النشرة: اطلاق نار بالهواء بالشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​اطلاق نار​ في الهواء في ​الشارع الفوقاني​ داخل ​مخيم عين الحلوة​، دون ان تتضح الاسباب، في وقت وقع في ​اشكال فردي​ غير مترابط عند مفرق سوق الخضار وجرت معالجته وتطويقه. إضغط للمزيد

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