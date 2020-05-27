مرتضى وقع وسفير الصين اتفاقية تعاون لإيجاد مراكز ثقافية في البلدين

وقع وزير الثقافة عباس مرتضى في مكتبه في الوزارة مع السفير الصيني وانغ كيجيان، في حضور المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، على اتفاقية تعاون لإيجاد مراكز ثقافية في كل من البلدين.
ولفت مرتضى الى انه "يرتبط لبنان مع الصين في علاقات مميزة وتعاون في مختلف القطاعات وخاصة الثقافية منها، وذلك من خلال اتفاقيات وقعت سابقاً، واليوم نحن نعزًز هذه الاتفاقيات في التوقيع على انشاء مراكز ثقافية في كل من البلدين، على ان يتم تعليم اللغة الصينية في مركز لبنان ويقابله تعلم اللغة العربية في مركز الصين"، مشدداً على انه "يتم العمل على تعزيز هذه الروحية والتواصل الدائم بين شعبينا في إطار تمازج الحضارات الوجب تناقلها وتلقف المجتمعات لكل ما هو مفيد وثقافي خاصة اننا نعيش العولمة بكل اتجاهاتها".
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