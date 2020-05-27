دياب ترأس اجتماع لجنة عودة المغتربين ومناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، مساء اليوم في ​السرايا الحكومية​، اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، وتم مناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة التي ستحدد لاحقا. إضغط للمزيد وحضر الإجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، الإعلام ​منال عبد الصمد​ نجد، و​الصحة العامة​ ​حمد حسن​، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن ​محمود الأسمر​، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ السفير ​غدي خوري​، رئيس مجلس إدارة ​طيران الشرق الاوسط​ ​محمد الحوت​، ومستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي.

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