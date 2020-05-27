الدفاع المدني يسيطر على حريق بسوق بعلبك القديم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ عن أن حريقا شب في محل الخرفان في سوق بعلبك القديم ادى الى أضرار مادية جسيمة على الفور حضرت قوة من ​الدفاع المدني​ وسيطرت على النيران.

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