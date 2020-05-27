البركس: ليس هناك من ازمة فالبنزين متوفر بكميات كبيرة وليس هناك من سبب للهلع على المحطات

تمنى رئيس نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ سامي البركس، في بيان، من المواطنين "عدم تصديق الشائعات التي تبث بان هناك ازمة بنزين بسبب عدم تسليم المحروقات اليوم من قبل شركات الاستيراد"، مشيراً الى ان "كل ما في الامر انه بسبب عطلة ​عيد الفطر​ المبارك التي امتدت الى اربعة ايام، لم تتمكن ​وزارة الطاقة والمياه​ من اصدار جدول تركيب ​الاسعار​ الجديد صباحاً الذي يصدر كل يوم اربعاء والذي من العادة ان يحضر كل يوم ثلاثاء، ونتج عن ذلك رفض شركات الاستيراد تسليم المحروقات اليوم الى المحطات، مما ادى الى اقفال بعضها بسبب نفاذ المخزون".

وأوضح البركس انه "هذا ما كنا قد نبهنا منه ببيان اول من امس وبضرورة ان تفرض ​السلطة​ هيبتها وتلزم هذه الشركات ان تفتح ابواب تسليم المحروقات يومي السبت والثلثاء لان البلد لا يحتمل اقفال مستودعات المشتقات ​النفط​ية اربعة او خمسة ايام متواصلة"، شاكراً وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ الذي طلب من منشات النفط في ​طرابلس​ و​الزهراني​ تسليم ​البنزين​ و​المازوت​ ومحاولة سد جزء من حاجات السوق المحلي، كما نشكره لتوقيعه الجدول فور وروده اليه اليوم ظهراً، وتسليم المحروقات سيتم بصورة طبيعية غدا صباحاً، وليس هناك من ازمة فالبنزين متوفر بكميات كبيرة وليس هناك من سبب للهلع على المحطات".