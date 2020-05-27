الان عون: لن نكون متحمسين الى اي صيغة للعفو العام تفقد صيغة العدالة

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب الان عون الى اننا ذاهبون غدا الى قانون ​العفو العام​ في ​مجلس النواب​ "اجر لقدام واجر لورا". ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى اننا "مع ان يكون العفو محصورا ببعض الجنايات وبعض الجنح، وعلى هذا الاساس يجب بأن لا يكون اقرار القانون من طريق المواربة ويتم بعدها تخفيض العقوبات كلها، ونحن لن نكون متحمسين الى اي صيغة تفقد صيغة العدالة.

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