جمعية الأرض: لتعلن الحكومة حالة الطوارئ البيئية وتعطي الأولوية للمياه

طالبت ​جمعية الأرض​ في ​لبنان​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الحكومة بـ"إعلان حالة طوارئ بيئيّة 2020 فوراً وإعطاء الأولوية ل​قطاع المياه​ الذي تصدر نتائج إستبيان الرأي الذي نظمته جمعيّة الأرض لبنان والعمل على إقرار استراتيجية جديدة مستدامة وتشاركية لقطاع المياه 2020 – 2030 استناداً لما نص عليه ​البيان الوزاري​".

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