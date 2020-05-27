قوى الامن تخلي شاطئ صور والكورنيش البحري من الرواد

أقدمت دورية من ​قوى الامن الداخلي​ بإمرة النقيب كامل نصار وبتوجيه من قائد وسرية صور في قوى الامن العقيد ​عبدو خليل​ على "إخلاء الشاطئ الجنوبي من رواد البحر إنفاذاً لقرار وزير الداخلية وحذرتهم من ​السباحة​ للحد من تفشي وباء ​كورونا​".

كما استكملت الدورية جولتها وأخلت كورنيش صور البحري بعد تسجيل ازدحام كثيف وسطرت ​محاضر ضبط​ بالمخالفين، ودعت المواطنين للتقيد بقرار التعبئة العامة، واتباع الإرشادات، فيما قامت شرطة ​بلدية صور​ بإخلاء الشوارع والتجمعات في الأحياء.