أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أن "السلة الغذائية التي تعمل عليها الدولة ستكون محصورة ببعض الاصناف كالحليب والأرز"، لافتًا إل أنهم طلبوا أن تشمل السلة "أصناف أكثر مثل المعكرونة والمعلبات لكن لم يتم شملها".
وشدد بحصلي على ضرورة أن "يعلم المواطن أن ليست جميع المكونات التي ستتضمنها السلة الغائية ستباع على سعر الـ 3200 ليرة"، منوّهًا بأنه "من المفترض على التاجر أو المستورد أن يقدم فواتير للمصرف الذي يتعامل معه، ومن ثم المصرف يقدمها لمصرف لبنان الذي يقدم الموافقة بعد دراسة الفواتير وهذا يحتاج إلى أسبوعين لكي يتمكن من المصادرة على 3200".
كما أفاد بأن "أي سلعة غذائية مدعومة لا يجب أن تكون أرخص من السعر العالمي بكثير، حيث أن أي سلعة تكون تحت السعر الموجود، سيتم تهريبها"، منوّهًا بأنه "اذا يجب أن يكون هناك دعم، يجب أن تكون محصورة فقط بالمواطن اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب مستوردي المواد الغذائية: السلة الغذائية لن تشمل عدد كبير من الأصناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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