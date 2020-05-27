استقصاء الجنوب يوقف مطلوبا بـ4 مذكرات توقيف بمرجعيون

أفاد مراسل "النشرة" عن أنه أوقفت منذ بعض الوقت دورية من استقصاء ​الجنوب​ في ​بلدة كفركلا​ قضاء ​مرجعيون​ المدعو ك ع ز المطلوب بموجب اربع مذكرات توقيف بجرم سرقة وذلك بعد عملية رصد ومتابعة وأصدرت منه سيارة رانج روفر وكمية من ​حشيشة الكيف​ وبطاقة هوية مزورة وقد تم تسليمه إلى مخفر قوى امن ​برج الملوك​ مع المضبوطات بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.

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