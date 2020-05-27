معوض: هناك معارضة مستجدة بما يخص قانون المبعدين الى اسرائيل

أشار النائب ​ميشال معوض​ إلى أن "بما يخص قانون المبعدين الى ​اسرائيل​ هناك فريق معارض، وهذه المعارضة مستجدّة، حيث أن هذا الفريق كان موافقًا في بيانات اللجان الفرعية"، لافتًا إلى أن "المعارضة المستجدة تدخل ضمن موضوع "تقدمون لنا خدمة هنا ونخدمكم هناك"، وأتمنى ألا يكون الموضوع كذلك".

وفي حديث تلفزيوني، أشار معوض إلى أن "في موضوع الإسلاميين هناك من تعاطف مع المعارضة في ​سوريا​ وحين عادوا إلى ​لبنان​ تم الحكم عليهم بالسجن 20 سنة، بالمقابل هناك جيوش حاربت مع القوات السورية 20 سنة، ولكنهم لم يحاسبوا".

أما بما يخص قانون ​العفو العام​، أفاد معوض بأننا "نسير به بصعوبة، وإذا لم نتوافق على الأسس المطروحة، يمكنهم أن يضعوا قانون من دوننا إذا تمكنوا من ذلك".