هادي حبيش: هناك حظوظا كبيرة لاقرار قانون العفو وهذا قانون توافق وطني

اشار عضو كتلة "المستقبل" ​هادي حبيش​ الى ان هناك حظوظا كبيرة لاقرار قانون العفو في ​مجلس النواب​ في جلسة الغد، موضحا بأنه قانون توافق وطني، وليس ضروريا ان يكون القانون يعني الجميع بشكل عام، ويمكن ان يكون للجميع ملاحظات على بعض نقاطه.

واوضح حبيش في حديث تلفزيوني، بان هناك ضوابط بموضوع ​المخدرات​، وهو يشمل من قاتل في ​سوريا​، كما يشمل من دخل الى اراضي العدو بعد العام 2000.