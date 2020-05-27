LBCI: انعقاد اجتماع بين كتل الجهورية القوية ولبنان القوي والكتائب بحضور روكز ومعوض

أفادت معلومات خاصة لقناة "LBCI" عن "انعقاد اجتماع منذ السابعة هذا المساء, بين كتل الجهورية القوية ​لبنان القوي​، ​الكتائب​، في حضور النائب ​شامل روكز​ والنائب ​ميشال معوض​ المفوضِ من هذه الكتل لبحث آخر الصيغ حول جلسة الغد وتوحيد المواقف فيما بينها".

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