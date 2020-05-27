دياب: لنتحمل هذه المرحلة الصعبة كي نتجاوزها ونصل بأقرب وقت لبر الأمان

عقد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اجتماعًا مع وفد من اتحاد تجار جبل ​لبنان​ وقال دياب: "أُدرك كلَ ما تفكِرون به من همومٍ ومشاكل تواجهكم. لكننا في مرحلةٍ استثنائية في البلد، ولذلك فمن الطبيعي أن نعاني من خسائر كثيرة على كل المستويات، وليس لبنان وحده من يعاني من هذه ​الأزمة​ الاقتصادية، ف​العالم​ كلّه يعيش هذه الأزمة، إنما أزمتنا مضاعفة، اليوم مطلوب منا جميعاً أن نتحمل قليلاً، ومن الواجب أن تتوزع هذه الخسائر على الجميع وألّا تتحمّلها ​الدولة​ وحدها، أو التجار وحدهم، أو الناس وحدهم. أتمنى عليكم تحمل هذه المرحلة الصعبة حتى نتجاوزها ونصل في أقرب وقت ممكن إلى برّ الأمان".

وعرض الوفد مع رئيس ​الحكومة​ للمشاكل الاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية التي يواجهها الاتحاد، وقدّم أعضاء الوفد اقتراحات تهدف إلى تشجيع عمل القطاع.

واستقبل دياب وفدًا من الفاعليات الشمالية، ثم التقى رئيس وعمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ب​دار الايتام الاسلامية​ فاروق جبر ومدير عام المؤسسات الوزير السابق ​خالد قباني​ على رأس وفد من المؤسسة.