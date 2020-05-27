رؤساء الحكومة السابقين: للتمسك باتفاق الطائف وإقرار سريع لقانون انتخابات عصري

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ بعد اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين، انه "يجب على الحكومة إعادة ثقة المواطنين ب​الدولة​، لاسيما وان الدولة دخلت بمفاوضات دوليّة، وأول هذه الإصلاحات يكمن بإقرار ​التشكيلات القضائية​"، مشيراً الى "المطالبة بتحفيز العلاقات الدولية بهدف تأمين المساعدات المطلوبة لاقتصاد لبنان، والعمل الجديّ بإصلاح قطاع الكهرباء وأن تكون الإصلاحات على المستوى الدولي المطلوب".

وشدد السنيورة على ان "الرؤساء اعتبروا ان المطلوب الآن التمسك باتفاق الطائف وبإقرار سريع لقانون انتخابات عصري يعبي ثغرات القوانين السابقة".